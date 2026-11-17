Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yatay seyirle 11.841,81 puandan tamamladı. Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 13,98 puan ve yüzde 0,12 azalışla 11.827,83 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,01 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,16 değer kazandı.

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Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,90 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 0,59 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda teknoloji hisselerinde süregelen satış baskısı nedeniyle negatif bir seyir izlenirken, gözler Nvidia'nın açıklayacağı finansal sonuçlara çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) konut fiyat endeksi, yurt dışında ise İngiltere'de eylül ayı ILO işsizlik oranı, Almanya ve Avro Bölgesi'nde kasım ayı ZEW ekonomik beklentiler endeksi ile ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.700 ve 11.600 puanın destek, 11.900 ve 12.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.