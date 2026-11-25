Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,25 değer kaybederek 10.965,93 puandan tamamladı.

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Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 14,76 puan ve yüzde 0,13 azalışla 10.951,16 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,47 ile ticaret, en çok kaybettiren yüzde 3,08 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, yapay zeka odaklı yatırımların sürdürülebilirliğine ilişkin şüphelerin teknoloji hisselerinde satış baskısına neden olmasıyla satış ağırlıklı seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak büyüme ve Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verilerine çevrildi.

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Şirketlerin yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler küresel piyasalar üzerinde satış baskısı oluşturmaya devam ediyor. ABD'li Nvidia'nın Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın 3 Aralık'ta ABD Senatosu'nda vermesi beklenen ifade de piyasaların odağında bulunuyor. Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından başlatılan ve devam eden soruşturma piyasaların yönü üzerinde belirleyici oluyor.

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Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve PCE'nin yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanın destek, 11.100 ve 11.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.