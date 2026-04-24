Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Borsa güne yatay başladı
HaberlerUzmanpara

Borsa güne yatay başladı

24.04.2026 - 10:07

#Borsa#Ekonomi#BIST 100

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,04 artışla 14.340,70 puandan başladı.

Dün, yurt içi piyasalar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili nedeniyle kapalıydı. Çarşamba günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kaybederek 14.335,49 puandan tamamladı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 5,20 puan ve yüzde 0,04 artışla 14.340,70 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,52 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,03 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen yüzde 1,23 ile madencilik oldu.

ABD–İran hattında müzakere sürecine ilişkin belirsizliğin sürmesi ve Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri tansiyonun petrol fiyatlarını yukarı taşıması, küresel risk iştahını sınırlayan temel unsur olmaya devam ediyor.

Haberin Devamı

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puanın direnç, 14.200 ve 14.100 puanın ise destek, konumunda olduğunu kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR
Hürmüz için 4 yeni kural! İran'dan gizli hazırlık
Ev sahibi ile kiracı arasında tahliye krizi! 'e-Devlet'ten öğrendim' yalanını mahkeme bozdu
Gülistan'dan sonra sıra Çağla Tuğaltay'da! Umut ışığı yakıldı: Bu kez silinmesi söz konusu değil
Altında en kötüsü yeni mi başlıyor? İşte son tahminler
Yazarlar
Özay Şendirİsrail’in Ankara’daki yeni hedefi...
Cem KılıçBir ülkenin gerçek serveti...
Didem Özel TümerİÇİŞLERİ BAKANI, MEDYANIN ANKARA TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU: Polis sanal devriye yapacak
Abbas Güçlü23 Nisan’ın önemi ve okullardaki güvenlik?
Zafer ŞahinKırmızı çizgimiz çocukların güvenliği
Abdullah KarakuşMoskova’da herkesin el kaldırdığı soru
Cansen Erdoğan (Avukat – Yazar)GIRGIR(N)İYE
Atilay KandemirDurum değerlendirmesi
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafızlık icazet törenine katıldı
MHP Bingöl il teşkilatı feshedildi
AVM'de dehşet anları! 3 yaşındaki çocuğun parmağı yürüyen merdivende koptu
Akılalmaz sapıklık! Tuvaletten delik açtı, komşusunun banyosunu izledi