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Borsa güne yatay başladı

26.06.2026 - 10:10 | Son Güncellenme:

#Borsa İstanbul#Bist 100 Endeksi#Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,02 yükselişle 14.262,34 puandan başladı.

Borsa güne yatay başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 değer kaybederek 14.259,75 puandan tamamladı. Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 2,59 puan ve yüzde 0,02 artışla 14.262,34 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,05, holding endeksi yüzde 0,03 değer kazandı.

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Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,49 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen yüzde 0,46 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da kalıcı barışın korunacağına yönelik iyimserlikler sürerken, teknoloji ve yapay zeka alanında artan maliyetlerin son kullanıcı talebini baskılayabileceğine ilişkin endişeler risk algısını yükseltti.

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Dünya genelinde enerji fiyatları kaynaklı öne çıkan enflasyon riskleri, yapay zeka ve teknoloji sektöründe artan çip talebinin maliyetleri yükseltmesiyle dijital alana yöneliyor.

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Talep fazlasının oluşturduğu fiyat baskılarının son kullanıcıların dijital ürünlere erişimini zorlaştırabileceği öngörüleri öne çıkarken, bu durumun büyük bir döngüsellik içinde bulunan yapay zeka ve teknoloji şirketlerinin büyüme ile karlılıklarını olumsuz etkileyebileceğine yönelik endişeleri gündeme taşıdı.

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Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.500 puanın direnç, 14.100 ve 14.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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