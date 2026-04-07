Borsa güne yatay seyirde başladı

Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
HaberlerUzmanpara

07.04.2026 - 10:02 | Son Güncellenme:

#Borsa#BIST 100#Piyasa

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,03 azalışla 13.108,45 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,36 değer kazanarak 13.112,31 puandan tamamlamıştı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,87 puan ve yüzde 0,03 azalışla 13.108,45 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,87, holding endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,86 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu’da ateşkes sağlanabileceğine dair iyimserliğe rağmen, çatışmaların yeniden şiddetlenebileceğine dair risklerin devam etmesi yön arayışını öne çıkarıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Paskalya töreninde yaptığı açıklamada, İran'daki petrolü elde tutmak istediğini ancak Amerikan halkının eve dönülmesini talep ettiğini söyledi.

Haberin Devamı

Basın toplantısında İran'a yönelik sert mesajlarını sürdüren Trump, "Onlarla görüşüyoruz. Yarın, ABD doğu saati ile akşam saat sekize kadar süreleri var ama görüşmeler devam ediyor. Sanırım iyi gidiyor ama sonucu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avrupa genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.100 ve 13.000 puanın destek, 13.200 ve 13.300 puanın direnç, konumunda olduğunu kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
Dengeleri sarsacak iddia: '142. Birlik Orta Doğu'ya doğru yola çıkıyor'
Babasından kalan miras servete dönüştü: Litresi 5 bin Euro'ya alıcı buluyor
İran’ın ‘can simidi’ olan ülke! ABD'nin kıramadığı sistem: Dünyanın en büyük ağı
Yazarlar
Melih Aşık
Melih AşıkYİĞİT BİR HALK
Cem Kılıç
Cem KılıçFırtına öncesi denge mi sessiz kırılganlık mı?
Zafer Şahin
Zafer Şahinİmamoğlu Partisi anketlerde
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluHollywood’un cesur kadınları
Eren Aka
Eren AkaParayı ver vizeyi kap!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaZaha Hadid etkisi
Şükrü Andaç
Şükrü Andaç'5G çağında da öncülüğümüzü sürdürüyoruz’
İlgili Haberler
İsrail Konsolosluğu önünde çatışma! Öldürülen terörist Adana'da cinayetten yargılanmış
Son dakika... İstanbul'da terör saldırısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alçak ve zaman ayarlı provokasyonlara müsaade etmeyeceğiz
Polise yapılan saldırı üzerinden bilgi kirliliği! 14 sanal medya hesabına erişim engeli
Nüfusa kız yazıldı, iki kez askerlik yaptı! 5 isim tek hayat... ‘Kendimi ben bile tanımamışım’