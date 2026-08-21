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Borsa güne yatay seyirle başladı

21.08.2026 - 10:31 | Son Güncellenme:

#Borsa İstanbul#Ekonomi#Tahvil Piyasası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 14.396,69 puandan başladı.

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Borsa güne yatay seyirle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 değer kaybederek 14.396,54 puandan tamamladı. Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 0,15 puan artışla 14.396,69 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı.

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Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,35 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 4,43 ile bilişim oldu. Küresel piyasalar, ABD Hazine Bakanlığının uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırma kararının, tahvil piyasalarında geçici bir rahatlama sağlayabileceği beklentisiyle karışık seyrediyor.

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Enflasyonist ortam ve yüksek kamu harcamaları ekonomileri olumsuz etkilerken, borsalar üzerinde ise baskı oluşturuyor. ABD Hazine Bakanlığının borçlanma maliyetlerini düşürme planının sadece kısa vadeli bir çözüm olacağı ve yüksek enerji fiyatlarının enflasyon endişelerini artıracağı yönündeki endişeler ise tahvil piyasasında görülen rahatlamanın kısa sürmesine neden oldu.

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Söz konusu hamle yatırımcılar tarafından borçlanma maliyetlerini düşürmek için kısa vadeli bir çözüm olarak görülüyor. Analistler, yatırımcıların ABD Hazinesi’nin uzun vadeli tahvil geri alımlarını artırmasının etkilerine şüpheyle yaklaştığını belirtti.

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ABD Hazinesi'nin müdahalesi, politika yapıcıların son dönemdeki tahvil getirilerindeki hızlı yükselişten rahatsız olduklarının bir kanıtı olsa da bu adımın tahvil piyasasındaki riskleri azaltmayacağı tahmin ediliyor.

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Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranının, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puanın direnç, 14.300 ve 14.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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