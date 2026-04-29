Borsa güne yükselişle başladı

29.04.2026 - 10:01 | Son Güncellenme:

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,64 artışla 14.421,65 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,81 değer kaybederek 14.329,34 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 92,30 puan ve yüzde 0,64 artışla 14.421,65 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,73, holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,79 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen yüzde 0,74 ile orman kağıt basım oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki gerilime ilişkin müzakere süreçlerinin durması ve teknoloji hisselerindeki satışların etkisiyle karışık bir seyir izliyor. Jeopolitik belirsizliklerin tamamen ortadan kalkmaması ve petrol fiyatlarındaki yükselişin oluşturduğu temkinli hava küresel piyasalarda risk iştahını sınırlıyor.

Orta Doğu'daki gerilimin gölgesinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararı yatırımcıların odağına yerleşti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, yatırımcılar politika metninden ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden gelecekteki yol haritasına ilişkin sinyaller arayacak.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puanın direnç, 14.300 ve 14.200 puanın ise destek konumunda olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'de Tedesco'ya duygusal veda! İşte İstanbul'dan ayrılacağı tarih
Beyaz Saray buz kesti! Kral Charles konuştu, Trump neye uğradığını şaşırdı: 'Biz olmasak Fransızca konuşurdunuz'
Meyve kasası cinayeti! Genç avukat ablasının davasını üstlendi kanlı pusuda öldürüldü
Resmi Gazete'de yayımlandı: Taşınmaz satışlarında ödeme sistemi düzenlemesi
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirRumlarla değil 186 sayılı kararla savaşma zamanı…
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerTarım Kredi 3 şirketi halka açıyor
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüFabrika ayarları?..
Dilara Koçak
Dilara KoçakBağırsaklarınız sandığınızdan daha sosyal
Servet Yıldırım
Servet YıldırımBombardier örneği
İlgili Haberler
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Balıkesir Ayvalık açıklarında narkotik operasyonu: 158 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Kocaeli'de temel kazısı paniği! 5 katlı bina mühürlendi, 14 kişi tahliye edildi
Türkiye'nin giyilebilir en büyük ayakkabısı ortaya çıktı! Tam 222 numara