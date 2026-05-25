Borsa güne yükselişle başladı

25.05.2026 - 10:22 | Son Güncellenme:

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,59 yükselişle 13.889,42 puandan başladı.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,89 değer kazanarak 13.808,20 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 81,22 puan ve yüzde 0,59 artışla 13.889,42 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,76, holding endeksi yüzde 0,65 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3 ile ulaştırma, en çok gerileyen yüzde 0,77 ile kimya petrol plastik oldu. Küresel piyasalar, ABD ile İran'ın uzlaşı sağlamaya yaklaştığı yönündeki açıklamalarla haftaya pozitif bir seyirle başlarken, bugün ABD ve İngiltere başta olmak üzere bazı borsalar resmi tatil nedeniyle işleme kapalı olacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'la müzakerelerin düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerlediğini belirterek, iyi bir anlaşma için acele etmeyeceklerine işaret etmesi, tarafların uzlaşı masasından el sıkışarak ayrılabileceğine olan beklentileri güçlendirdi.

Beyaz Saray, ABD ile İran arasındaki olası anlaşma için "iyi bir noktada" olduklarını ancak anlaşmanın tamamlanmasının günler sürebileceğini bildirmesi ve New York Times (NYT) gazetesinin, ABD ile İran'ın "Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması" konusunda uzlaşmaya vardıkları iddiası, söz konusu iyimserlikleri besledi.

Bu gelişmelerle iki ülkenin Hürmüz Boğazı'nın yeniden tam kapasiteyle işlerlik kazanmasına ve petrol arzının kesintisiz sürdürülmesine yönelik bir uzlaşıya yaklaşılabileceğine dair beklentiler güç kazandı.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi verisinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 seviyelerinin direnç, 13.700 ve 13.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

 

Kurban Bayramı’nda plan yapanlar dikkat! Prof. Dr. Orhan Şen tek tek açıkladı
Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde karşı karşıya! İtalyan basını duyurdu
İran-ABD savaşında dünyayı düğümleyen 5 başlık! Her şey bu maddelere bağlı
Bayram tatili yolunda bir aile yok oldu! Anneden saatler önce son paylaşım: 'Ölümden korkmuyorum’
Özay ŞendirNATO’da rahatsızlık...
Tunca BenginBir koltuk iki isim!..
Cem KılıçBayramda tatil ve çalışma hakkında her şey
Didem Özel TümerKılıçdaroğlu’nun hedefi
Abdullah KarakuşOrta yol bulunabilecek mi?
Hakkı ÖcalBu yazıyı yazarken İsrail 5 polisle bir çocuğu katletti
Dr. Demet ErciyesKırmızı etin görünmeyen yüzü
Osman GençerÇeşme’ye sessizce 50 yıllık garanti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Milli Aile Haftası' paylaşımı
Samsun'da alacak meselesi kanlı bitti! Müteahhidi yaralayıp inşaatı ateşe verdi
DMM’den 'IŞİD bağlantılı kişilerin mal varlığı dondurma kararı kaldırıldı' iddialarına yalanlama
DMM’den "Erdoğan 'sermaye piyasalarına yatırım yapmak risklidir’ dedi" iddialarına yalanlama