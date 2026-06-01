Borsa güne yükselişle başladı

01.06.2026 - 10:14 | Son Güncellenme:

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,44 artışla 13.722,47 puandan başladı.

Salı günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,64 değer kaybederek 13.662,75 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 59,73 puan ve yüzde 0,44 artışla 13.722,47 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,88, holding endeksi yüzde 0,32 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,44 ile spor, en çok gerileyen yüzde 2,69 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, yapay zeka rallisinin jeopolitik riskleri dengelemesiyle haftanın ilk işlem gününde risk iştahı yüksek seyrediyor.

ABD ve İran arasında anlaşma sağlanacağına yönelik öngörüler gücünü korumasına karşın ABD Başkanı Donald Trump'tan net bir açıklama gelmemesi sürece ilişkin belirsizliğin devam ettiğini gösterdi.

Öte yandan, ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında "kamu güvenliği haberleşme" ile "uydu ve uzay sistemlerinin tedarikine" yönelik toplam tutarı 845 milyon dolar olan sözleşmeler imzalandı.

Analistler, bugün yurt içinde büyüme, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi PMI, ABD'de ISM imalat sanayi PMI, inşaat harcamaları, Avro Bölgesi'nden işsizlik oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.900 seviyelerinin direnç,13.700 ve 13.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, GSYH'nin birinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,7 artacağını tahmin ediyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2027 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin medyanı yüzde 4,50 oldu.

