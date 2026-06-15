Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaBorsa güne yükselişle başladı
HaberlerUzmanpara

Borsa güne yükselişle başladı

15.06.2026 - 10:02 | Son Güncellenme:

#Borsa#Ekonomi#Bist 100

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 3,02 yükselişle 14.359,48 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,42 değer kazanarak 13.938,48 puandan tamamlamıştı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 420,99 puan ve yüzde 3,02 artışla 14.359,48 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 6,41, holding endeksi yüzde 3,11 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri kazandırırken, en çok kazandıran bankacılık oldu. Küresel piyasalar, ABD ve İran arasında anlaşma sağlanmasıyla haftaya ralli havasında başladı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

ABD/İsrail-İran Savaşına ve teknoloji şirketlerine ilişkin gelişmeler küresel piyasaların odağında olmayı sürdürüyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasında anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump da İran ile yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını bildirdi.

Haberin Devamı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de, ABD ile anlaşmaya varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını belirtti.

Haberin Devamı

ABD ve İran arasında varılan barış anlaşmasının küresel enflasyon baskılarını hafifleteceği ve yüksek faiz oranlarına duyulan ihtiyacı azaltacağına yönelik öngörüler, küresel piyasalarda risk iştahını destekliyor.

Haberin Devamı

Söz konusu gelişmenin bu hafta faiz kararlarını açıklayacak merkez bankaları için bir rahatlama sağlaması beklenirken, enerji fiyatlarından kaynaklı enflasyonist baskılara dair endişelerin hafifleyebileceği ve bunun da para politikalarını sıkılaştırma konusundaki baskıyı bir nebze olsun hafifletebileceği tahmin ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.400 puanın direnç, 14.300 ve 14.200 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR
Kızılcık Şerbetinin Işılı Ece İrtem 35 yaşında hayatını kaybetti
Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem 35 yaşında hayatını kaybetti
CHP grup toplantısı olacak mı Özel ve Kılıçdaroğlu cephesi kararını açıkladı
CHP grup toplantısı olacak mı? Özel ve Kılıçdaroğlu cephesi kararını açıkladı
Hollanda-Japonya maçının canlı yayınında Keisuke Hondadan peş peşe gaflar 1.93 kanat mı olur, ekrandaki kadın kim
Hollanda-Japonya maçının canlı yayınında Keisuke Honda'dan peş peşe gaflar! '1.93 kanat mı olur?, ekrandaki kadın kim?'
ABD-İran anlaştı, İsrail barışa darbe vurdu İşte Trumpı bekleyen 3 acil soru
ABD-İran anlaştı, İsrail barışa darbe vurdu! İşte Trump'ı bekleyen 3 acil soru
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirBir İsrail-Yunanistan yapımı olarak “Yeni Osmanlıcılık”
Tunca Bengin
Tunca BenginCHP’nin salı sendromu!..
Cem Kılıç
Cem KılıçÇağrı üzerine çalışma
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerMesafeden temasa: Türkiye KYB ilişkileri
Abdullah Karakuş
Abdullah Karakuşİsrail duracak mı?
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalGüvenilir bir tarzda uydurmak
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesDoğa hesap soruyor: Ani iklim olayları bir uyarı mı?
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerEğitim ve Teknolojisi Arasındaki Yarışın İşgücü Piyasalarına Yansımaları
İlgili Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu, Altındağ İlçe Başkanlığının eski binasında kalan Kolukısa çiftini kabul etti
Kemal Kılıçdaroğlu, Altındağ İlçe Başkanlığının eski binasında kalan Kolukısa çiftini kabul etti
Muğladan Vietnama uzanan aşk
Muğla'dan Vietnam'a uzanan aşk!
Kabine yoğun gündemle toplandı İşte masadaki başlıklar
Kabine yoğun gündemle toplandı! İşte masadaki başlıklar
Beratın feci ölümü TIR’ın dorsesi ile bahçe duvarı arasına sıkıştı
Berat'ın feci ölümü! TIR’ın dorsesi ile bahçe duvarı arasına sıkıştı