Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaBorsa güne yükselişle başladı
HaberlerUzmanpara

Borsa güne yükselişle başladı

17.06.2026 - 10:12 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Borsa#BIST 100

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,62 yükselişle 14.583,18 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 değer kazanarak 14.493,09 puandan tamamladı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 90,09 puan ve yüzde 0,62 artışla 14.583,18 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,43, holding endeksi yüzde 0,31 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,93 ile ticaret, tek gerileyen yüzde 0,17 ile bilişim oldu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Küresel piyasalar, ABD-İran anlaşmasının cuma günü imzalanacağına ilişkin haber akışına karşın anlaşmanın ayrıntılarının netleşmemesi ve teknoloji hisselerindeki satış baskısıyla karışık bir seyir izleniyor.

Hürmüz Boğazı'nın normale döneceğine yönelik beklentiler piyasalar için olumlu bir gelişme olsa da bu gelişmelerin kalıcılığı konusunda soru işaretleri devam ediyor.

Haberin Devamı

Öte yandan piyasalarda gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına çevrildi.

Haberin Devamı

Fed'in yeni Başkanı Kevin Warsh'un yöneteceği ilk toplantıdan çıkacak para politikası kararları piyasaların odağında bulunuyor. Bankanın faiz oranını sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, Warsh'un ilk sözle yönlendirmelerindeki tonuna dikkat edilecek.

Haberin Devamı

Analistler, para politikası metni ile Warsh'un toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda gelecek dönem politikalarına ilişkin sinyaller aranacağını belirterek, bu sinyaller doğrultusunda piyasalarda oynaklığın artabileceğini ifade etti.

Haberin Devamı

Bankanın yapacağı projeksiyonlar da takip edilecek. Fed'in büyüme tahminlerinde aşağı yönlü, enflasyon tahminlerinde ise yukarı yönlü revizyona gidebileceği değerlendiriliyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de perakende satışlar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puanın direnç, 14.400 ve 14.300 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR
Ece İrtem’in ölümü sonrası gündeme geldi: Saatler içinde zehirler
Ece İrtem’in ölümü sonrası gündeme geldi: Saatler içinde zehirler
Hyundai’den İzmit’e batarya yatırımı 715 milyon euroluk dev adım
Hyundai’den İzmit’e batarya yatırımı! 715 milyon euroluk dev adım
Tacizci serbest, babaya soruşturma
Tacizci serbest, babaya soruşturma
Fenerbahçe transferde geri sayıma geçti İlk açıklanacak isim belli oldu
Fenerbahçe transferde geri sayıma geçti! İlk açıklanacak isim belli oldu
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirKendini tatmin etmeye çalışan bir portre...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüSanayi, Teknoloji, Bilişim, Girişimcilik ve Üretim Kolejleri?
Eren Aka
Eren Aka‘Botlara para kaptırmayın’
Dilara Koçak
Dilara Koçak2027’den merhaba
Asu Maro
Asu MaroBeyoğlu’nda müziğin ve ânın içinde
Servet Yıldırım
Servet YıldırımReklam ekonomisi ve güven endeksi
Osman Gençer
Osman GençerBu sesi duymazsak ağır bedel öderiz
İlgili Haberler
İş insanından rüşvet itirafı: Aynı belediye tarafından iki kere dolandırıldım
İş insanından rüşvet itirafı: Aynı belediye tarafından iki kere dolandırıldım
Cumhurbaşkanı Erdoğanın sigarayı bırak çağrısına Meloni de katıldı Yeşilaydan Aramıza hoş geldin paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'sigarayı bırak' çağrısına Meloni de katıldı! Yeşilay'dan 'Aramıza hoş geldin' paylaşımı
Eski belediye başkanına zimmet davasında karar
Eski belediye başkanına zimmet davasında karar
İstanbulda 7 ve üzeri deprem mümkün mü Avcılar, Kumburgaz ve Adalar için önemli uyarı
İstanbul'da 7 ve üzeri deprem mümkün mü? Avcılar, Kumburgaz ve Adalar için önemli uyarı