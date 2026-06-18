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Borsa güne yükselişle başladı

18.06.2026 - 10:03 | Son Güncellenme:

#Borsa#Ekonomi#BIST 100

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,23 yükselişle 14.454,31 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 değer kaybederek 14.421,15 puandan tamamladı.

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Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 33,16 puan ve yüzde 0,23 artışla 14.454,31 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi yüzde 0,39 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,72 ile ticaret, en çok gerileyen yüzde 0,77 ile finansal kiralama faktoring oldu.

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Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrasında bankanın bu yıl faiz artırımına gidebileceğine dair öngörülerin güçlenmesinden kaynaklanan negatif etkiler ve ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat anlaşmasından kaynaklı pozitif etkiler arasında yön bulmaya çalışıyor.

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Öte yandan ABD'de mahkemenin Halkbank aleyhindeki ceza davasının düşürülmesini onaylamasıyla, banka hakkında 9 yıldır devam eden hukuki süreç tamamen sona erdi.

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Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, konut satış istatistikleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise İngiltere'de İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ve ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan 14.500 ve 14.600 puan seviyelerinin direnç, BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.200 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

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