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Borsa güne yükselişle başladı

29.06.2026 - 10:06 | Son Güncellenme:

#Borsa#Bist 100#Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 yükselişle 14.321,44 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 değer kazanarak 14.274,02 puandan tamamladı.

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Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 47,43 puan ve yüzde 0,33 artışla 14.321,44 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 0,34 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,07 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen yüzde 0,45 ile bilişim oldu. Küresel piyasalar, Orta Doğu'ya ilişkin haber akışlarından kaynaklı jeopolitik belirsizliklerle haftaya karışık bir seyirle başladı.

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Orta Doğu'da tansiyonun tekrar yükselmesi ise hafta başında küresel piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor. Hafta sonu tarafların düzenlediği karşılıklı saldırıların ardından İran ve ABD'nin saldırıları durdurma ve görüşmeleri yeniden başlatma konusunda anlaşması piyasalarda karar alma süreçlerini zorlaştırırken, bu durum yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına yol açıyor.

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Öte yandan Borsa İstanbul'da açığa satış yasağının kalkmasıyla birlikte pay piyasasında emir/işlem oranının bugünden itibaren yeniden 5/1 olarak uygulanmasına karar verildi.

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Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde ekonomik güven endeksi ve tüketici güven endeksi, ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.500 puanın direnç, 14.100 ve 14.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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