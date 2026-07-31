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Borsa güne yükselişle başladı

31.07.2026 - 10:04 | Son Güncellenme:

#Borsa#Ekonomi#BIST 100

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 yükselişle 13.310,27 puandan başladı.

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Borsa güne yükselişle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,55 değer kaybederek 13.292,93 puandan tamamlamıştı. Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 17,35 puan ve yüzde 0,13 artışla 13.310,27 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,43, holding endeksi yüzde 0,23 değer kazandı.

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Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,83 ile tekstil deri, en çok gerileyen yüzde 4,30 ile bilişim oldu. Küresel piyasalarda, teknoloji şirketlerindeki sert yükselişlerle pozitif bir seyir izleniyor.

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YAPAY ZEKA İYİMSERLİĞİ TEKNOLOJİ HİSSELERİNİ YÜKSELTTİ

Teknoloji hisselerindeki ralli, yapay zeka ile bağlantılı varlıklardaki son satış dalgasının sona ermek üzere olduğuna dair umutları artırdı. Şirketlerin yapay zeka alanındaki büyük harcamalarının karlara dönüşeceğine dair iyimserlikle hisselerinde sert yükselişler görülürken, çip üreten şirketlerin hisseleri de son dönemde yaşadıkları keskin düşüşlerin bir kısmını telafi etti.

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Analistler, yapay zekaya olan talebin hala sürdürülebilir gibi göründüğünü belirterek, dolayısıyla görülen satış dalgasının piyasaların sermaye harcamalarıyla ilgili bazı endişelere aşırı tepki vermesinden kaynaklanmış olabileceğini ifade etti.

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Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, finansal hesaplar ve aylık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, Almanya'da işsizlik oranı ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.500 puanın direnç, 13.200 ve 13.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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