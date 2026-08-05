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Borsa güne yükselişle başladı

05.08.2026 - 10:10 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Borsa İstanbul#Bist 100

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 yükselişle 13.707,73 puandan başladı.

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Borsa güne yükselişle başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,07 değer kazanarak 13.687,93 puandan tamamladı. Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 19,80 puan ve yüzde 0,14 artışla 13.707,73 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,64 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,22 yükseldi.

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EN ÇOK KAZANDIRAN KİMYA PETROL PLASTİK OLDU

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,83 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen yüzde 1,17 ile ulaştırma oldu. ABD ile İran arasında yeni bir anlaşma sağlanabileceğine yönelik iyimserliklerle küresel piyasalarda risk iştahı artarken, bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise dünya genelinde PMI verileri ve ABD'de ADP özel sektör istihdamının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.500 puanın destek, 13.800 ve 13.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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