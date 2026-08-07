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Borsa güne yükselişle başladı

07.08.2026 - 10:04 | Son Güncellenme:

#Borsa#Ekonomi#BIST 100

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 yükselişle 13.827,14 puandan başladı.

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Borsa güne yükselişle başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,70 değer kazanarak 13.798,82 puandan tamamladı.

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Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 28,32 puan ve yüzde 0,21 artışla 13.827,14 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,20 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,86 düştü.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,91 ile madencilik, en çok gerileyen ise holding oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemdeki adımlarına ilişkin belirsizlikler ve Orta Doğu'da bu hafta sağlanması beklenen anlaşmanın gecikmesiyle yön arayışını sürdürürken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi yatırımcıların odağına yerleşti.

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Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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