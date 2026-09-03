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Borsa güne yükselişle başladı

03.09.2026 - 10:13 | Son Güncellenme:

#Borsa#Ekonomi#BIST 100

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 artışla 14.081,17 puandan başladı.

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Borsa güne yükselişle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,25 değer kaybederek 14.050,56 puandan tamamladı.

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Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 30,61 puan ve yüzde 0,22 artışla 14.081,17 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,17, holding endeksi yüzde 0,18 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,18 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 1,97 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalarda, jeopolitik tansiyonun kısmen hafiflemesi ve petrol fiyatları ile tahvil faizlerindeki yükselişlerin hız kesmesiyle risk iştahı arttı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıların çok uzun sürmeyebileceğine dair açıklamaları küresel piyasalarda risk iştahını destekledi.

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ABD'de beklentilerin altında kalan ADP özel sektör istihdamı iş gücü piyasasında ivme kaybına işaret ederken, New York Fed Başkanı John Williams’ın gümrük vergilerinin etkisinin zayıflaması ve yüksek enerji fiyatlarının diğer hizmet sektörlerine yayılmaması sayesinde ABD'de enflasyonun yavaşlamaya devam ettiğini belirtmesi son dönemde güçlenen faiz artırım beklentilerini kısmen dengeliyor.

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Analistler bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de dış ticaret dengesi verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.300 puanın direnç, 13.900 ve 13.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ağustosta yüzde 1,86 artacağını tahmin ediyor.

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Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,86) temmuzda yüzde 31,75 olan yıllık enflasyonun ağustosta yüzde 31,52'ye gerilemesi bekleniyor. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,49 oldu.

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