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Borsa güne yükselişle başladı

07.10.2026 - 10:04 | Son Güncellenme:

#Borsa#Ekonomi#BIST 100

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 yükselişle 12.389,72 puandan başladı.

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Borsa güne yükselişle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,56 değer kaybederek 12.374,26 puandan tamamladı.

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Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 15,47 puan ve yüzde 0,12 artışla 12.389,72 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi yüzde 0,53 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,96 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen yüzde 6,30 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikalarında beklendiği ölçüde sıkılaşmayabileceğine yönelik öngörüler ile şirket karlılıklarına ilişkin iyimserlikler risk iştahını desteklemeye devam ederken, bugün Fed'in toplantı tutanakları yatırımcıların odağında bulunuyor.

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Bu arada London Stock Exchange bünyesinde bulunan FTSE Russell, Türkiye'yi izleme listesine almazken, ülkenin "Gelişmiş Gelişen Piyasa" statüsünü​​​​​​​ korudu.

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FTSE Russell tarafından yapılan duyuruda, "FTSE Russell, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından yayımlanan fiili dolaşım oranlarına temel teşkil eden verilerin ayrıntı düzeyinin iyileştirilmesinin uygulanabilirliğini değerlendirmekte olan Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile temaslarını sürdürmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise ABD'de tüketici enflasyon beklentisi ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.600 puanın direnç, 12.200 ve 12.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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