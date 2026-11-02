Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaBorsa güne yükselişle başladı
HaberlerUzmanpara

Borsa güne yükselişle başladı

02.11.2026 - 10:12 | Son Güncellenme:

#Borsa#Ekonomi#BIST 100

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 yükselişle 10.765,09 puandan başladı.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Borsa güne yükselişle başladı

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,64 değer kaybederek 10.759,56 puandan tamamladı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 5,52 puan ve yüzde 0,65 artışla 10.765,09 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,51 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,73 ile turizm, en çok gerileyen yüzde 4,38 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD'deki ara seçimler başta olmak üzere siyasi, jeopolitik ve ekonomik gelişmelerin yoğunlaşacağı haftaya temkinli iyimserlikle başladı.

ABD'de devam eden Kongre ara seçimleri, varlık fiyatlamalarında siyasi gelişmelerin etkisini öne çıkarırken, Başkan Donald Trump yönetiminin Kongre'deki çoğunluğunu koruyup koruyamayacağı piyasaların odağında yer alıyor.

Haberin Devamı

Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığına Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı, Başkan Vekilliğine Ersin Başar Ekmekci ve üyeliğine Yasemin Girici atandı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR
Bahçeli, il olabilecek 19 ilçeyi sıraladı
Bahçeli, il olabilecek 19 ilçeyi sıraladı
Dünya neye hazırlanıyor 33 ülke alarma geçti
Dünya neye hazırlanıyor? 33 ülke alarma geçti
Milli voleybolcuya dijital taciz
Milli voleybolcuya dijital taciz
Türkiye’den Hindistan’a göç ettiler ‘Ultra zenginlik, yoksulluk iç içe...
Türkiye’den Hindistan’a göç ettiler! ‘Ultra zenginlik, yoksulluk iç içe...
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirGörgüsüzlük, ulusal güvenlik sorunu mudur?
Tunca Bengin
Tunca BenginSandık iradesine psikolojik harp!..
Cem Kılıç
Cem KılıçEmekliye refah payında yeni dönem
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşTürk dünyası ve kadınlar
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalAyvanın kurdu kendinden olur
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesDaha sağlıklı yaşlanmak önemli
Asu Maro
Asu MaroTaş gibi sert, tüy gibi narin
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerYavuz Donat’ın “Off The Record”u
Atilay Kandemir
Atilay KandemirKemer’de Cumhuriyet heyecanı
İlgili Haberler
İstanbulda yanlış park trafiği kilitledi İETT otobüsü yolda mahsur kaldı, kuyruk 1,5 kilometreyi buldu
İstanbul'da yanlış park trafiği kilitledi! İETT otobüsü yolda mahsur kaldı, kuyruk 1,5 kilometreyi buldu
11 ilde siber suç operasyonu 120 şüpheli yakalandı, 86 kişi tutuklandı
11 ilde siber suç operasyonu! 120 şüpheli yakalandı, 86 kişi tutuklandı
Muğlada sağanak alarmı Büyükşehir tüm ekipleriyle teyakkuza geçti
Muğla'da sağanak alarmı! Büyükşehir tüm ekipleriyle teyakkuza geçti
Tekirdağda balıkçıların imece usulü kurtarma operasyonu Batan tekne için seferber oldular
Tekirdağ'da balıkçıların imece usulü kurtarma operasyonu! Batan tekne için seferber oldular