Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,24 değer kaybederek 11.104,38 puandan tamamladı.

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Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 7,04 puan ve yüzde 0,06 artışla 11.111,42 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi yüzde 0,04 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,44 ile bilişim, en çok kaybettiren yüzde 3,32 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'nın Jensen Huang'ı şirketin başkanlığına ve üst yöneticilik (CEO) görevine yeniden getirmesinin etkisiyle pozitif seyrediyor. Şirketin aldığı bu karar, geçen hafta küresel piyasalarda yaşanan sert düşüşün tersine dönmesini sağladı. Söz konusu gelişme, yapay zeka odaklı yatırım trendini yeniden canlandırdı ve özellikle çip üreticilerinin hisselerinde sert yükselişler yaşandı.

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Analistler, Jensen Huang'ın geri dönüşünün yapay zeka ekosistemine duyulan güveni yeniden tesis ettiğini ve güçlendirdiğini söyledi.

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Bugün yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise Japonya'da imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.300 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.