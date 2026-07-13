Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaBorsa günün ilk yarısında değer kaybetti
HaberlerUzmanpara

Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti

13.07.2026 - 14:35 | Son Güncellenme:

#Borsa İstanbul#Bist 100 Endeksi#Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,73 değer kaybederek 14.073,46 puana geriledi.

Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 247,73 puan ve yüzde 1,73 azalışla 14.073,46 puana indi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Toplam işlem hacmi 74,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,57, holding endeksi yüzde 0,43 değer kaybetti. Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,58 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 9,4 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Türkiye'nin petrol üssü! ABD'li şirketin gözünü çevirdiği il: En önemli fırsatımız
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRTürkiye'nin petrol üssü! ABD'li şirketin gözünü çevirdiği il: En önemli fırsatımızHaberi Görüntüle

Küresel piyasalarda ABD'nin İran'a saldırılarını yoğunlaştırması ve Hürmüz Boğazı kaynaklı risklerin devam etmesinden dolayı artan jeopolitik gerilimlerle risk iştahı geriledi. Yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabında mayıs ayında 1 milyar 459 milyon dolarlık açık olurken altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 3 milyar 626 milyon dolar fazla verdi.

Haberin Devamı
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Analistler, günün geri kalanında ABD'de federal bütçe dengesinin takip edileceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.250 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu belirtti.

EN ÇOK OKUNANLAR
Haluk Leventin kaçış rotası ortaya çıktı Gizli takipten havalimanına uzanan süreç
Haluk Levent'in kaçış rotası ortaya çıktı! Gizli takipten havalimanına uzanan süreç
Oğuzhan Koçun gündem olan karın kasları estetik mi, spor mu Uzmanlar noktayı koydu
Oğuzhan Koç'un gündem olan karın kasları estetik mi, spor mu? Uzmanlar noktayı koydu
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmada yeni gözaltı dalgası
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmada yeni gözaltı dalgası
Galatasarayın ilk transferi Lesley Ugochukwu İstanbula geliyor
Galatasaray'ın ilk transferi Lesley Ugochukwu! İstanbul'a geliyor
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirŞiir ıssızlığında, marka baskısında...
Tunca Bengin
Tunca BenginBütün mesele: Ana muhalefet kim olacak!..
Cem Kılıç
Cem KılıçKısmi süreli çalışma hakkında her şey
Abdullah Karakuş
Abdullah Karakuş7 aylık bebeğe onlarca kurşun sıkmışlar
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalMadde 5, İsrail’e de Yunanistan’a da yaramaz
Güldener Sonumut
Güldener SonumutAB-Türkiye ilişkilerinde ‘Ama Kıbrıs!’
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet Erciyesİyimserlik beyni nasıl koruyor?
Asu Maro
Asu MaroCanavarlar ne vaat ediyor?
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerDemografik ve Toplumsal Dönüşümün Yansımaları-III
İlgili Haberler
Tanju Özcan, Nefret ve Ayrımcılık davasından beraat etti
Tanju Özcan, 'Nefret ve Ayrımcılık' davasından beraat etti
Sulama kanalında yaşam savaşı 2 kadının duran kalpleri yeniden çalıştırıldı
Sulama kanalında yaşam savaşı! 2 kadının duran kalpleri yeniden çalıştırıldı
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Kaldırımda hayatını kaybeden Gökçe’nin ölümünde sanıktan fren tutmadı savunması
Kaldırımda hayatını kaybeden Gökçe’nin ölümünde sanıktan 'fren tutmadı' savunması