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Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti

21.07.2026 - 13:22 | Son Güncellenme:

#Borsa#Ekonomi#BIST 100

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 değer kaybederek 14.039,81 puana düştü.

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Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 31,17 puan ve yüzde 0,22 azalışla 14.039,81 puana düştü. Toplam işlem hacmi 81,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi ise yüzde 0,53 değer kazandı.

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EN FAZLA KAYBEDEN FİNANSAL KİRALAMA FAKTORING

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 2,70 ile madencilik, en fazla kaybeden ise yüzde 8,93 ile finansal kiralama faktoring oldu. Küresel piyasalar, çip hisselerindeki yükseliş ve ABD ile İran arasında anlaşma olabileceğine dair öngörülerin etkisiyle pozitif seyrediyor.

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Analistler, günün geri kalanında yurt içinde ve yurt dışında veri akışının sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.300 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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