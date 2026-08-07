Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaBorsa günün ilk yarısında değer kaybetti
HaberlerUzmanpara

Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti

07.08.2026 - 13:18 | Son Güncellenme:

#Borsa#BIST 100#Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,09 değer kaybıyla 13.786,12 puana geriledi.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,69 puan ve yüzde 0,09 azalışla 13.786,12 puana indi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Toplam işlem hacmi 91,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,50 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,52 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 2,94 ile orman kağıt basım, en fazla düşen ise yüzde 2,98 ile metal ana sanayi oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemdeki adımlarına ilişkin belirsizlikler ve Orta Doğu'da bu hafta sağlanması beklenen anlaşmanın gecikmesiyle yön arayışını sürdürürken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi yatırımcıların odağına yerleşti.

Haberin Devamı

Yurt içi piyasalarda, küresel gelişmelerin etkisiyle günün ilk yarısında temkinli bir seyir öne çıktı.

Analistler, bugün günün geri kalanında yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu ile Almanya'da dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.600 puanın destek, 13.900 ve 14.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

 

EN ÇOK OKUNANLAR
Taksim’de Koreli fenomene akılalmaz taciz Her şey canlı yayında yaşandı
Taksim’de Koreli fenomene akılalmaz taciz! Her şey canlı yayında yaşandı
PSGden Arda Güler için dudak uçuklatan teklif Fenerbahçeye dev gelir
PSG'den Arda Güler için dudak uçuklatan teklif! Fenerbahçe'ye dev gelir
Yunanistandan Mekke Anlaşmasına karşı hamle çağrısı Derhal harekete geçilmeli
Yunanistan'dan Mekke Anlaşması'na karşı hamle çağrısı! 'Derhal harekete geçilmeli'
Eşini öldürüp, kayınvalidesiyle sohbet etti Kan donduran itiraf
Eşini öldürüp, kayınvalidesiyle sohbet etti! Kan donduran itiraf
İlgili Haberler
Bodrumda otelde 15 kişi hastaneye kaldırıldı Havuz bakımı yapıyorlardı
Bodrum'da otelde 15 kişi hastaneye kaldırıldı! Havuz bakımı yapıyorlardı
Kastamonu’da feci kaza 2 otomobil çarpıştı; yaralılar var
Kastamonu’da feci kaza! 2 otomobil çarpıştı; yaralılar var
Selçuk Bayraktar, Şırnakta TEKNOFEST Dron Şampiyonasında Teknoloji iklimi Güneydoğudan esecek
Selçuk Bayraktar, Şırnak'ta TEKNOFEST Dron Şampiyonası'nda! Teknoloji iklimi Güneydoğu'dan esecek'
SON DAKİKA | Şehit aileleri ve gazilerin hakları düzenleniyor Teklif kabul edilerek yasalaştı
SON DAKİKA | Şehit aileleri ve gazilerin hakları düzenleniyor! Teklif kabul edilerek yasalaştı