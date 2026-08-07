Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,69 puan ve yüzde 0,09 azalışla 13.786,12 puana indi.

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Toplam işlem hacmi 91,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,50 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,52 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 2,94 ile orman kağıt basım, en fazla düşen ise yüzde 2,98 ile metal ana sanayi oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemdeki adımlarına ilişkin belirsizlikler ve Orta Doğu'da bu hafta sağlanması beklenen anlaşmanın gecikmesiyle yön arayışını sürdürürken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi yatırımcıların odağına yerleşti.

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Yurt içi piyasalarda, küresel gelişmelerin etkisiyle günün ilk yarısında temkinli bir seyir öne çıktı.

Analistler, bugün günün geri kalanında yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu ile Almanya'da dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.600 puanın destek, 13.900 ve 14.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.