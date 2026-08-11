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Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti

11.08.2026 - 13:22 | Son Güncellenme:

#Borsa#BIST 100#Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,28 değer kaybederek 13.634,92 puana geriledi.

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Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 176,68 puan ve yüzde 1,28 azalışla 13.634,92 puana geriledi.

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Toplam işlem hacmi 84,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,90, holding endeksi yüzde 1,78 değer kaybetti. Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 2,44 ile bilişim, en fazla kaybeden ise yüzde 6,01 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da yeni bir uzlaşı sağlanabileceğine yönelik iyimserliğin azalmasıyla yükselen petrol fiyatlarının enflasyonist endişeleri artırmasıyla karışık bir seyir izleniyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de Avrupa borsalarına paralel negatif seyrediyor. Analistler, günün geri kalanında ABD'de ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.500 13.400 puanın destek, 13.800 ve 13.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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