Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 57,94 puan ve yüzde 0,40 azalışla 14.443,55 puana düştü.

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Toplam işlem hacmi 94,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,15 değer kazanırken holding endeksi yüzde 1,65 değer kaybetti. Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 4,41 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybeden ise yüzde 3,13 ile bilişim oldu.

Orta Doğu'da süren jeopolitik gerilimlerin dolaylı etkileri dünya genelinde ekonomileri zorlamaya devam ederken Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısını satıcılı bir seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.200 puanın destek, 14.600 ve 14.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.