Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaBorsa günün ilk yarısında değer kaybetti
HaberlerUzmanpara

Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti

27.08.2026 - 13:58 | Son Güncellenme:

#Borsa#BIST 100#Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,25 değer kaybederek 14.573,98 puana geriledi.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 36,94 puan ve yüzde 0,25 azalışla 14.573,98 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 89,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,60 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,87 değer kaybetti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 2,82 ile spor, en fazla kaybeden ise yüzde 9,16 ile finansal kiralama faktoring oldu. Küresel piyasalar, ABD'de artan enflasyon endişeleri, çip üreticisi Nvidia'nın beklentileri aşan bilançosunun yansımaları ve Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışıyla karışık seyrediyor.

SGK borç yapılandırmasında son günler: İl müdürlükleri hafta sonu da açık
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRSGK borç yapılandırmasında son günler: İl müdürlükleri hafta sonu da açıkHaberi Görüntüle

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki negatif seyre paralel günün ilk yarısında satıcılı bir seyir izledi.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları ve işsizlik maaşı başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.400 puanın destek, 14.700 ve 14.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR
Manifestin menajeri Tolga Akış gözaltına alındı
'Manifest'in menajeri Tolga Akış gözaltına alındı
Fenerbahçe ve Lyona UEFAdan ceza ihtimali Fransız basını duyurdu: Pahalıya patlayabilir
Fenerbahçe ve Lyon'a UEFA'dan ceza ihtimali! Fransız basını duyurdu: Pahalıya patlayabilir
Hesap bozuldu İsrail basını YPGnin kararını Türkiye, büyük bir zafer kazandı başlığıyla duyurdu
Hesap bozuldu! İsrail basını YPG'nin kararını 'Türkiye, büyük bir zafer kazandı' başlığıyla duyurdu
İstanbul’da sokakta bulundu 76 yaşındaki Rus vatandaşın dramı
İstanbul’da sokakta bulundu! 76 yaşındaki Rus vatandaşın dramı
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginŞam’a baktığında Türkiye’yi görüyorlar...
Melih Aşık
Melih AşıkBÜYÜK TAARRUZ
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerDEM’in tahmini! Süreç yasasında uygulamaya iki ayda geçilebilir
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalŞu atom meselesi
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluYıldız Tilbe ile Diva’nın hatası
Eren Aka
Eren AkaOkul açılıyor, masraflar arttı!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş Ertunaİyi görünen bir teklife hayır diyebilmek
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerBir Siyasi Partiden Daha Fazlası: AK Partinin 25 Yıllık Hikâyesi-II
İlgili Haberler
Yeni Nesil Seyir Füzesi ÇAKIRdan tam isabet: İlk kez karadan ateşlendi
Yeni Nesil Seyir Füzesi ÇAKIR'dan tam isabet: İlk kez karadan ateşlendi
Balıkesirde heyecanlandıran keşif Binlerce yıl öncesine ait villa
Balıkesir'de heyecanlandıran keşif! Binlerce yıl öncesine ait villa
Gölbaşında CHPden istifa eden 6 meclis üyesi AK Partiye geçti
Gölbaşı'nda CHP'den istifa eden 6 meclis üyesi AK Parti'ye geçti
Biri 16 diğeri 15 yaşında Kız arkadaşların falçatalı kıskançlık kavgası
Biri 16 diğeri 15 yaşında! Kız arkadaşların falçatalı kıskançlık kavgası