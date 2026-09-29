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Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti

29.09.2026 - 13:53 | Son Güncellenme:

#Borsa#BIST 100#Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,20 değer kaybederek 12.441,94 puana geriledi.

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Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 150,8 puan ve yüzde 1,20 azalışla 12.441,94 puana indi.

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Toplam işlem hacmi 45,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,66 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,14 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,38 ile ulaştırma, en fazla kaybettiren ise yüzde 8,12 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, günün geri kalanında JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.300 ve 12.200 puanın destek, 12.600 ve 12.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

 

 

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