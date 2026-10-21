Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaBorsa günün ilk yarısında değer kaybetti
HaberlerUzmanpara

Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti

21.10.2026 - 13:48 | Son Güncellenme:

#Borsa İstanbul#Bist 100 Endeksi#Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,81 değer kaybederek 11.702,62 puana geriledi.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 95,08 puan ve yüzde 0,81 azalışla 11.702,62 puana indi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Toplam işlem hacmi 37,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,30, holding endeksi yüzde 2,05 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,11 ile ticaret, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,74 ile menkul kıymetler yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, öğleden sonra veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.800 ve 11.900 puanın direnç, 11.600 ve 11.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye-Libya mutabakatının ardından Yunan koramiral canlı yayında ateş püskürdü Bu kaderi hak ediyoruz, bizi sattılar
Türkiye-Libya mutabakatının ardından Yunan koramiral canlı yayında ateş püskürdü! 'Bu kaderi hak ediyoruz, bizi sattılar'
Yaptığı hareket valiyi kapısına getirdi: Gurur duydum
Yaptığı hareket valiyi kapısına getirdi: Gurur duydum
Fenerbahçede Kerem Aktürkoğlundan taraftarın tepkisine alkışla karşılık: Bravo size
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan taraftarın tepkisine alkışla karşılık: Bravo size
Toyota’dan dev geri çağırma 105 bin araçta yangın riski
Toyota’dan dev geri çağırma! 105 bin araçta yangın riski
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirAramıza giren kir, Barrack ve Miçotakis…
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüÜretim için mi AR-GE?
Dilara Koçak
Dilara KoçakDünya Makarna Günü kutlu olsun
Asu Maro
Asu Maro“Naziler cani, ben neyim?''
Servet Yıldırım
Servet YıldırımBrüksel’den çıkan mesaj
Osman Gençer
Osman GençerBizimki tavuk.. Komşununki kaz..
İlgili Haberler
AFAD dalgıçları görevi bıraktı iddiası DMM’den açıklama geldi
'AFAD dalgıçları görevi bıraktı' iddiası! DMM’den açıklama geldi
Son dakika... Ahmet Eşref Fakıbaba İYİ Parti ve Ankara milletvekiliğinden istifa etti
Son dakika... Ahmet Eşref Fakıbaba İYİ Parti ve Ankara milletvekiliğinden istifa etti
Büyükçekmece’de rezidansta kanlı saldırı 1 ölü, 1 yaralı
Büyükçekmece’de rezidansta kanlı saldırı! 1 ölü, 1 yaralı
Kanada Başbakanı Carney, 22-23 Ekimde Türkiyeyi ziyaret edecek
Kanada Başbakanı Carney, 22-23 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek