Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaBorsa günün ilk yarısında değer kazandı
HaberlerUzmanpara

Borsa günün ilk yarısında değer kazandı

23.07.2026 - 13:25 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#BIST 100#Faiz Kararı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,42 değer kazanarak 14.198,68 puana yükseldi.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Borsa günün ilk yarısında değer kazandı

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 59,82 puan ve yüzde 0,42 yükselişle 14.198,68 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 86,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 5,23 ile madencilik, en fazla kaybeden ise yüzde 3,95 ile finansal kiralama faktoring oldu. Jeopolitik belirsizliklerin küresel piyasalarda risk algısını artırmasına karşın yurt içi piyasalardaki pozitif ayrışma dikkati çekiyor.

Ahbap soruşturması! Fatih Portakal'ın ifadesi ortaya çıktı: Özür dilemeye hazırım
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAhbap soruşturması! Fatih Portakal'ın ifadesi ortaya çıktı: Özür dilemeye hazırımHaberi Görüntüle

GÖZLER MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINDA

Analistler, günün geri kalanında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ve tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puanın direnç, 14.100 ve 14.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, temmuz ayında merkez bankasının politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR
Şile Belediyesi soruşturmasında Ahbap detayı Haluk Leventin kardeşi Berkant Acilin yazışmaları ortaya çıktı
Şile Belediyesi soruşturmasında Ahbap detayı! Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in yazışmaları ortaya çıktı
Fenerbahçe, Guirassy için Borussia Dortmundla anlaşma sağladı İşte ödenecek bonservis
Fenerbahçe, Guirassy için Borussia Dortmund'la anlaşma sağladı! İşte ödenecek bonservis
Yeni nişanlanan çift, evden takılarla çıkıp sırra kadem bastı Aile şokta: Gezip geri geleceğini düşündük
Yeni nişanlanan çift, evden takılarla çıkıp sırra kadem bastı! Aile şokta: Gezip geri geleceğini düşündük
Selmana İsrail şartı Trump: Nükleer anlaşma onaylanacak ancak...
Selman'a İsrail şartı! Trump: Nükleer anlaşma onaylanacak ancak...
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginSiz yakınsanız Biz ordayız. buyurun bekleriz!..
Melih Aşık
Melih AşıkYENİ PARTİ
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalFarklı bir Amerika’ya hazır olalım
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluHaluk Levent’in ‘Veda Öncesi’!
Eren Aka
Eren AkaDenizde kural var denetim yok!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaFrank Gehry’nin 7 tonluk tasarımı satıldı
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerUnutulmuş Bir Son Dönem Âlimi: Zâhid el-Kevserî
İlgili Haberler
Milyonluk evi çalınmıştı Burcu öğretmene müjdeli haber
'Milyonluk evi' çalınmıştı! Burcu öğretmene müjdeli haber
AK Parti Sözcüsü Çelik, Mescid-i Aksaya baskın düzenlenmesini kınadı
AK Parti Sözcüsü Çelik, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesini kınadı
İletişim Başkanı Duran: İsrailli bakanın Mescid-i Aksaya gerçekleştirdiği provokatif baskını şiddetle kınıyorum
İletişim Başkanı Duran: İsrailli bakanın Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği provokatif baskını şiddetle kınıyorum
Balıkesirde orman yangını alarmı Havadan ve karadan müdahale başladı
Balıkesir'de orman yangını alarmı! Havadan ve karadan müdahale başladı