Borsa günün ilk yarısında geriledi

UzmanparaBorsa günün ilk yarısında geriledi
15.05.2026 - 13:51 | Son Güncellenme:

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,88 değer kaybederek 14.369,23 puana düştü.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 275,47 puan ve yüzde 1,88 düşüşle 14.369,23 puana indi.

Toplam işlem hacmi 76 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,67, holding endeksi yüzde 1,48 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,29 ile kimya petrol plastik, en fazla kaybeden ise yüzde 7,12 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda dün yapay zeka ve teknoloji şirketlerinde görülen sert yükselişler bugün yerini artan petrol fiyatlarının tetiklediği enflasyonist endişelerden ve tahvil faizlerindeki yükselişlerden kaynaklı satış baskısına bıraktı.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de New York Fed imalat endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.200 puanın destek, 14.500 ve 14.600 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti. 

