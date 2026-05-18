Borsa günün ilk yarısında geriledi

18.05.2026 - 13:32 | Son Güncellenme:

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,82 değer kaybederek 14.106,46 puana düştü.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 261,14 puan ve yüzde 1,82 düşüşle 14.106,46 puana indi.

Toplam işlem hacmi 63,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,07, holding endeksi yüzde 1,40 değer kaybetti. Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,10 ile spor, en fazla düşen ise yüzde 3,05 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da tansiyonun yeniden yükselebileceğine ilişkin endişeler ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden trafiğe açacak bir anlaşmanın henüz sağlanamaması nedeniyle karışık bir seyir izleniyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de dünya borsalarına paralel günün ilk yarısını negatif tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, tüketici güven endeksi mayısta aylık bazda yüzde 0,3 artışla 85,8'e çıktı. İşsizlik oranı ise bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti.

Analistler, günün geri kalanında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 13.900 puanın destek, 14.200 ve 14.300 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

