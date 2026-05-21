Borsa günün ilk yarısında geriledi

21.05.2026 - 13:25 | Son Güncellenme:

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,80 değer kaybederek 13.899,53 puana düştü.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 112,48 puan ve yüzde 0,80 düşüşle 13.899,53 puana indi.

Toplam işlem hacmi 72,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1, holding endeksi yüzde 0,98 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,35 ile ticaret, en fazla kaybeden ise yüzde 3,61 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da gerilimlerin nispeten azalmasına karşın, dünya genelinde açıklanmaya devam eden Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla karışık bir seyir izliyor.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.700 puanın destek, 14.000 ve 14.100 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

