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Borsa günün ilk yarısında geriledi

04.06.2026 - 14:27 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Borsa İstanbul#Bist 100

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,79 değer kaybederek 13.855,29 puana düştü.

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 110,36 puan ve yüzde 0,79 düşüşle 13.855,29 puana indi.

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Toplam işlem hacmi 98,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,52, holding endeksi yüzde 0,05 değer kazandı. Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 2,31 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybeden ise yüzde 2,92 ile metal eşya makina oldu.

Küresel piyasalarda, jeopolitik gerginliklere teknoloji ve yapay zeka şirketlerinde görülen satış baskısının da eklenmesiyle negatif bir seyir izleniyor. BIST 100 endeksi, güne pozitif başlamasına karşın küresel piyasalardaki negatif seyre paralel günün ilk yarısında değer kaybetti.

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Analistler, günün geri kalanında yurt içinde para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.600 puanın destek, 14.000 ve 14.100 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

 

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