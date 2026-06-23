Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 160,94 puan ve yüzde 1,09 gerilemeyle 14.568,71 puana düştü.

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Toplam işlem hacmi 63,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,93, holding endeksi yüzde 0,51 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,33 ile ulaştırma, en fazla kaybeden ise yüzde 3,03 ile madencilik oldu.

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ABD-İran hattında barış sürecine yönelik ilerleme sağlanması petrol fiyatları ve enflasyon görünümü açısından destekleyici olsa da anlaşmanın kırılgan zeminde ilerlemesi ve ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz artırım beklentilerinin yeniden güçlenmesi, küresel piyasalarda risk iştahının sınırlı kalmasına neden oluyor.

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Analistler, günün geri kalanında yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.300 puanın destek, 14.700 ve 14.800 puan seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.