Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaBorsa günün ilk yarısında geriledi
HaberlerUzmanpara

Borsa günün ilk yarısında geriledi

24.06.2026 - 13:19 | Son Güncellenme:

#Borsa İstanbul#Bist 100#Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,04 değer kaybederek 14.389,03 puana düştü.

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 150,57 puan ve yüzde 1,04 düşüşle 14.389,03 puana geriledi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Toplam işlem hacmi 60,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,09, holding endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,65 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybeden ise yüzde 1,70 ile elektrik oldu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) fiyat istikrarını sağlamak amacıyla yıl sonuna kadar agresif bir sıkılaşma sürecine yönelebileceğine ilişkin endişelerin neden olduğu satış baskısının hafiflemesiyle karışık bir seyir izliyor.

Analistler, günün geri kalanında, ABD'de haftalık mortgage başvuruları, cari işlemler dengesi ve yeni konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.200 puanın destek, 14.500 ve 14.600 puan seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR
Aralarında dizi oyuncusu da var Rize’de 3 genç kızın korkunç ölümü
Aralarında dizi oyuncusu da var! Rize’de 3 genç kızın korkunç ölümü
AVM’de kendini ‘Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı’ olarak tanıtıp, denetim yaptı Sicilinde yok yok
AVM’de kendini ‘Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı’ olarak tanıtıp, denetim yaptı! Sicilinde yok yok
CHP’den istifa eden Nimet Özdemir AK Parti’de Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
CHP’den istifa eden Nimet Özdemir AK Parti’de! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
Tebligatları dikkate almadı: Kızının borcu yüzünden hesaplarına ve mallarına bloke konuldu
Tebligatları dikkate almadı: Kızının borcu yüzünden hesaplarına ve mallarına bloke konuldu
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirBizim görünmeyen çocuklar ne yaptı?
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüÖğretmenin itibarı!
Dilara Koçak
Dilara KoçakBağırsaklara çifte darbe!
Asu Maro
Asu MaroSağır duvarları aşan sergi
Servet Yıldırım
Servet YıldırımEv hayali arsaya taşındı
Osman Gençer
Osman GençerUzayın peşinde koşan üniversite
İlgili Haberler
İlk vaka tespit edildi Bir ilimizde kuduz karantinası; vatandaşlara kritik uyarılar
İlk vaka tespit edildi! Bir ilimizde kuduz karantinası; vatandaşlara kritik uyarılar
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakü’de Gafarova ile görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakü’de Gafarova ile görüştü
Bakan Göktaş: İslam ülkelerinden genç kadınları, ortak bir ses etrafında buluşturmaya gayret edeceğiz
Bakan Göktaş: İslam ülkelerinden genç kadınları, ortak bir ses etrafında buluşturmaya gayret edeceğiz
Motor pervaneleri arasında can vermişti ATSO Başkanının eşinin şüphesi korkunç: Olay kaza olmayabilir
Motor pervaneleri arasında can vermişti! ATSO Başkanı'nın eşinin şüphesi korkunç: Olay kaza olmayabilir