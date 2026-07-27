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Borsa günün ilk yarısında geriledi

27.07.2026 - 13:39 | Son Güncellenme:

#Borsa İstanbul#Bist 100 Endeksi#Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,09 değer kaybederek 13.931,69 puana geriledi.

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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,18 puan ve yüzde 0,09 azalışla 13.931,69 puan oldu. Toplam işlem hacmi 84,1 milyar lira olarak belirlendi. Bankacılık endeksi yüzde 1,31, holding endeksi yüzde 0,64 değer kazandı. Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 3,54 ile ulaştırma, en fazla kaybeden ise yüzde 2,15 ile kimya petrol plastik oldu.

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Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.700 puanın destek, 14.100 ve 14.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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