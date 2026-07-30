Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaBorsa günün ilk yarısında geriledi
HaberlerUzmanpara

Borsa günün ilk yarısında geriledi

30.07.2026 - 13:37 | Son Güncellenme:

#Borsa İstanbul#Ekonomi#Bist 100

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 değer kaybederek 13.424,45 puana geriledi.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 77,10 puan ve yüzde 0,57 azalışla 13.424,45 puana indi. Toplam işlem hacmi 62 milyar lira oldu. 

Haberin Devamı
Haberin Devamı

EN ÇOK YÜKSELEN TEKSTİL DERİ OLDU

Bankacılık endeksi yüzde 0,25 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,17 değer kazandı. Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,55 ile tekstil deri, en fazla kaybeden ise yüzde 5,06 ile bilişim oldu. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının faiz kararının ardından para politikasına ilişkin belirsizliklerin artması, Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler ve açıklanan makroekonomik veriler fiyatlamalarda etkili oluyor.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Araç muayene hizmetlerinde yeni dönem
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRBakan Uraloğlu duyurdu! Araç muayene hizmetlerinde yeni dönemHaberi Görüntüle

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında BoE'nin faiz kararı, Almanya'da enflasyon ve ABD'de büyüme ile kişisel tüketim harcamaları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.300 puanın destek, 13.700 ve 13.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçıya veda Cenazede yürek yakan anlar: Böyle olmaz yavrum
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'ya veda! Cenazede yürek yakan anlar: 'Böyle olmaz yavrum'
Fotoğrafçıya korkunç tuzak Düğününü çektiği damat her şeyi itiraf etti: Zengin olduğunu düşündük, öldürdük
Fotoğrafçıya korkunç tuzak! Düğününü çektiği damat her şeyi itiraf etti: 'Zengin olduğunu düşündük, öldürdük'
Fotoğrafçıya korkunç tuzak Düğününü çektiği damat her şeyi itiraf etti: Zengin olduğunu düşündük, öldürdük
Fotoğrafçıya korkunç tuzak! Düğününü çektiği damat her şeyi itiraf etti: 'Zengin olduğunu düşündük, öldürdük'
Suudi Arabistan devinden Gabriel Saraya resmi teklif hazırlığı Galatasaraydan bonservis kararı
Suudi Arabistan devinden Gabriel Sara'ya resmi teklif hazırlığı! Galatasaray'dan bonservis kararı
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginMesele sadece yasa yapmak değil...
Cem Kılıç
Cem KılıçTercih yaparken geleceği seçmek
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalLindsey Graham’ın esrarlı yaşamı ve ölümü
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluHayko Cepkin’e niye tepki yağdı?
Eren Aka
Eren AkaVize alamayan ev alıyor!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaTarlabaşı’nın yeniden dönüşümü
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerOsmanlı’da Gizli İlimlerde Abdurrahman Bistami’nin Yeri
İlgili Haberler
Lübnan Cumhurbaşkanı Ankarada Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orta Doğuda barış hedefimizden en fazla faydayı Lübnan görecek
Lübnan Cumhurbaşkanı Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orta Doğu'da barış hedefimizden en fazla faydayı Lübnan görecek
Son dakika... Malatyada yol çalışmasında facia Kazı sırasında toprak çöktü, 2 işçi hayatını kaybetti
Son dakika... Malatya'da yol çalışmasında facia! Kazı sırasında toprak çöktü, 2 işçi hayatını kaybetti
Son dakika...Ahbap soruşturması Hüseyin Başaran: Haluk Levent jet almak istedi, tılsımlı gibiydi...
Son dakika...Ahbap soruşturması! Hüseyin Başaran: Haluk Levent jet almak istedi, tılsımlı gibiydi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avnı törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı törenle karşıladı