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Borsa günün ilk yarısında geriledi

31.07.2026 - 13:13 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Borsa İstanbul#Bist 100

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,39 değer kaybederek 13.241,23 puana geriledi.

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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 51,69 puan ve yüzde 0,39 azalışla 13.241,23 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 68,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yatay seyrederken, holding endeksi yüzde 0,78 değer kazandı. Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1 ile kimya petrol plastik, en fazla kaybeden ise yüzde 4,10 ile madencilik oldu.

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TEKNOLOJİ HİSSELERİ BORSAYA POZİTİF ETKİ YARATIYOR

Küresel piyasalarda, Microsoft ve Amazon’un güçlü finansal sonuçlarının yapay zeka yatırımlarının geri dönüşüne ilişkin endişeleri hafifletmesiyle teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izlenirken, Japonya Merkez Bankasının faizleri sabit tutmasının ardından yendeki oynaklık ve Orta Doğu'da süren gerilimler yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde finansal hesaplar ve aylık para ve banka istatistiklerinin, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.100 ve 13.000 puanın destek, 14.400 ve 14.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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