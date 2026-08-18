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Borsa günün ilk yarısında geriledi

18.08.2026 - 13:27 | Son Güncellenme:

#Borsa İstanbul#Bist 100 Endeksi#Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,13 değer kaybederek 14.113,48 puana geriledi.

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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 18,58 puan ve yüzde 0,13 azalışla 14.113,48 puana geriledi.

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Toplam işlem hacmi 78,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,49 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti. Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 5,54 ile spor, en fazla kaybeden ise yüzde 3,08 ile bilişim oldu.

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Küresel piyasalar, Orta Doğu'da yeniden tırmanan jeopolitik gerilim, artan petrol fiyatları ve yükselen tahvil getirilerinin oluşturduğu risklerle negatif seyrediyor.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 13.900 puanın destek, 14.200 ve 14.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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