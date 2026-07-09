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Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

09.07.2026 - 13:15 | Son Güncellenme:

#Borsa#BIST 100#Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 değer kaybederek 14.187,31 puana geriledi.

Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,64 puan ve yüzde 0,02 düşüşle 14.187,31 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 73,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,06 değer kaybederken holding endeksi yüzde 0,53 değer kazandı.

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Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 4,19 ile madencilik, en fazla kaybeden ise yüzde 1,56 ile ticaret oldu. Küresel piyasalar, Orta Doğu'da yeniden tırmanan gerilimin enflasyon endişelerini artırması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarında yetkililerin "şahin" adımlar gerektirebilecek risklere dikkati çekmesiyle karışık seyrediyor.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.000 puanın destek, 14.400 ve 14.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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