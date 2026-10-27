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Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

27.10.2026 - 13:18 | Son Güncellenme:

#Borsa#Ekonomi#Bist 100

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yatay seyirle 11.152,63 puan oldu.

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Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 0,68 puan artışla 11.152,63 puana yükseldi.

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Toplam işlem hacmi 32,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,31, holding endeksi yüzde 0,99 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,66 ile metal eşya, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,19 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, Asya'da yapay zeka iyimserliğiyle yükselen teknoloji hisselerine karşın Avro Bölgesi'nde banka hisselerindeki satışlarla karışık bir seyir izlenirken, gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararı ve büyük teknoloji şirketlerinin bilançolarına çevrildi.

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Analistler, günün geri kalanında ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi, inşaat izinleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 puanın destek, 11.300 ve 11.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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