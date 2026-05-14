Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaBorsa günün ilk yarısında yükseldi
HaberlerUzmanpara

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

14.05.2026 - 13:47 | Son Güncellenme:

#Borsa#Bist 100#Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,60 değer kazanarak 14.686,64 puana çıktı.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 88,17 puan ve yüzde 0,60 artışla 14.686,64 puana çıktı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Toplam işlem hacmi 67,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,54, holding endeksi ise yüzde 0,15 değer kazandı.

Sektör endekslerinin en çok yükselen yüzde 3,05 ile bilişim, en fazla değer kaybeden yüzde 8,83 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine karşın, teknoloji hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle risk iştahı artarken, gözler ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında bugün gerçekleşecek görüşmeye çevrildi.

Haberin Devamı

Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın yılın ikinci Enflasyon Raporuna ilişkin basın toplantısı yatırımcıların odağında yer aldı.

Haberin Devamı

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde, haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve perakende satışların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.800 ve 14.900 puanın direnç, 14.600 ve 14.500 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

EN ÇOK OKUNANLAR
Yunanistanı alarma geçiren rapor Türk ordusu farkı açıyor
Yunanistan'ı alarma geçiren rapor! 'Türk ordusu farkı açıyor'
Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Fenerbahçede Aykut Kocaman derken ters köşe
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman derken ters köşe!
Emekli ve memur zammı için yeni hesap: İşte tahmini en düşük memur maaşı
Emekli ve memur zammı için yeni hesap: İşte tahmini en düşük memur maaşı
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginCHP’deki çözümsüzlük süreci!..
Melih Aşık
Melih AşıkKOKTEYL PARTİ
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalYine mi evlere kapanmak?
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluDemi Moore’u şaşırtan soru!
Eren Aka
Eren AkaDünyanın konuştuğu fotoğraf
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaPhoto London’da Türkiye etkisi
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerYapay Zekâ Çağında Sosyal Botlar ve Troller
İlgili Haberler
Meteorolojiden Sarı Kodlu alarm: Bu illerde yaşayanlar dikkat; yeni haftaya kadar durmayacak, çok kuvvetli geliyor
Meteoroloji'den 'Sarı Kodlu' alarm: Bu illerde yaşayanlar dikkat; yeni haftaya kadar durmayacak, çok kuvvetli geliyor
Eskişehirde yıldırım dehşeti Caminin minaresi yıkıldı, imam yaralandı
Eskişehir'de yıldırım dehşeti! Caminin minaresi yıkıldı, imam yaralandı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistanda TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına katılıyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan'da TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Vatandaşlarımızdaki denetim algısını iyileştirmeyi hedefliyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Vatandaşlarımızdaki denetim algısını iyileştirmeyi hedefliyoruz