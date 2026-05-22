Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

22.05.2026 - 13:51 | Son Güncellenme:

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,70 değer kazanarak 13.519,49 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 355,61 puan ve yüzde 2,70 artışla 13.519,49 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 119,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,92, holding endeksi ise yüzde 2,88 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 5,95 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 4,66 ile finansal kiralama faktoring oldu.

ABD ile İran arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlanabileceğine yönelik artan iyimserlikler ve önemli şirketlerin halka arz girişimleri küresel piyasalarda risk iştahını destekliyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne negatif başlamasına karşın en düşük 12.966,26 seviyesini görmesinin ardından gelen, genele yayılan destek alımlarıyla günün ilk yarısını pozitif seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.700 puanın direnç, 13.400 ve 13.300 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Mahkeme kararı ile göreve başladı, iktidar için kendisine güveni tam
Son dakika... Meteoroloji gün gün açıkladı! Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Epstein'in karanlık ağı genişliyor! Asistanından tüyler ürperten itiraf: 3 yeni isim verildi
Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü! Sosyal medyada gündem olan an
Sosyal medyadaki yardım çığlığı Samsun polisini harekete geçirdi! Bar sahibi dahil 7 kişi adliyede
Dervişoğlu'ndan CHP kurultay davası kararına ilişkin açıklama: Anayasamız açısından ağır sonuçları olabilecek bir mesele
Özgür Özel mutlak butlan kararı sonrası, büyükşehir belediye başkanları ile bir araya geldi
'Araçlarda pense ve tornavida zorunlu oldu' iddiası: Bakanlıktan açıklama geldi