Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 355,61 puan ve yüzde 2,70 artışla 13.519,49 puana yükseldi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Toplam işlem hacmi 119,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,92, holding endeksi ise yüzde 2,88 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 5,95 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 4,66 ile finansal kiralama faktoring oldu.

ABD ile İran arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlanabileceğine yönelik artan iyimserlikler ve önemli şirketlerin halka arz girişimleri küresel piyasalarda risk iştahını destekliyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne negatif başlamasına karşın en düşük 12.966,26 seviyesini görmesinin ardından gelen, genele yayılan destek alımlarıyla günün ilk yarısını pozitif seyirle tamamladı.

Haberin Devamı

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.700 puanın direnç, 13.400 ve 13.300 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.