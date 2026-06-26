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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

26.06.2026 - 13:15 | Son Güncellenme:

#Borsa#BIST 100#Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,18 değer kazanarak 14.285,21 puana yükseldi.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 25,46 puan ve yüzde 0,18 yükselişle 14.285,21 puana çıktı.

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Toplam işlem hacmi 54,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,20, holding endeksi yüzde 0,73 değer kazandı. Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,99 ile spor, en fazla kaybeden ise yüzde 0,94 ile bilişim ve elektrik oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da kalıcı barışın korunacağına yönelik iyimserlikler sürerken, teknoloji ve yapay zeka alanında artan maliyetlerin son kullanıcı talebini baskılayabileceğine ilişkin endişeler risk algısını yükseltti.

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Analistler, günün geri kalanında ABD'de toptan eşya stokları, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.500 puanın direnç, 14.200 ve 14.100 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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