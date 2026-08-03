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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

03.08.2026 - 13:41 | Son Güncellenme:

#Borsa#Ekonomi#BIST 100

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,18 değer kazanarak 13.482,75 puana yükseldi.

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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 24,65 puan ve yüzde 0,18 artışla 13.482,75 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 91,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,38, holding endeksi yüzde 0,86 değer kazandı. Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 4,46 ile bilişim, en fazla kaybeden ise yüzde 2,36 ile finansal kiralama faktoring oldu.

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Küresel piyasalar, Orta Doğu'da yeni bir uzlaşı sağlanabileceğine yönelik iyimserliklere karşın Asya tarafında ekonomik verilerden alınan sinyallerin ve yarı iletken sektöründeki değerleme endişelerinin yeni haftaya taşınmasıyla karışık seyrediyor.

Yurt içinde ise açıklanan verilere göre enflasyon temmuzda aylık bazda yüzde 1,78, yıllık bazda yüzde 31,75 olarak kayıtlara geçti. Analistler, günün geri kalanında ABD'de imalat sanayi PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.700 puanın direnç, 13.400 ve 13.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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