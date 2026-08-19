Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 155,24 puan ve yüzde 1,10 artışla 14.283,22 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 77 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,72, holding endeksi yüzde 0,46 değer kazandı.

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Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,83 ile kimya petrol plastik, en fazla kaybeden ise yüzde 1,80 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalar, artan petrol fiyatları ve tahvil piyasasındaki sert satış baskısının yanı sıra teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülen satış baskısıyla negatif seyrederken yurt içi piyasalar pozitif ayrışıyor.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de haftalık mortgage başvuruları ile temmuz ayı Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.500 puanın direnç, 14.100 ve 14.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.