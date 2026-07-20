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Borsa haftaya düşüşle başladı

20.07.2026 - 10:03 | Son Güncellenme:

#Borsa#BIST 100#Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,32 düşüşle 13.936,16 puandan başladı.

Borsa haftaya düşüşle başladı

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,90 değer kaybederek 13.981,05 puandan tamamladı.

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Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 44,89 puan ve yüzde 0,32 azalışla 13.936,16 puana indi. Bankacılık endeksi yatay seyrederken, holding endeksi yüzde 0,14 yükseldi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,58 ile tekstil deri, en çok gerileyen yüzde 9,04 ile finansal kiralama faktoring oldu.

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Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasındaki gerilimin karşılıklı askeri müdahalelerle sürmesi risk iştahını törpülemeye devam ederken, Japonya'da piyasaların kapalı olması nedeniyle işlem hacmi düşük seyrediyor.

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Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, uluslararası yatırım pozisyonu ve yurt dışı ÜFE, yurt dışında ise ABD'de öncü endeksin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 puanın destek, 14.200 ve 14.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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