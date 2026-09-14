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Borsa haftaya düşüşle başladı

14.09.2026 - 10:12 | Son Güncellenme:

#Borsa#BIST 100#Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,88 düşüşle 14.339,28 puandan başladı.

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Borsa haftaya düşüşle başladı

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,51 değer kazanarak 14.467,25 puandan tamamladı.

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Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 127,97 puan ve yüzde 0,88 azalışla 14.339,28 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,07, holding endeksi yüzde 0,68 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,36 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen yüzde 2,64 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalar, yapay zeka şirketlerinin teknoloji geliştirme hızını yavaşlatacağına ilişkin endişeler ve artan jeopolitik risklerle karışık seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.100 puanın destek, 14.500 ve 14.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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