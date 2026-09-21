Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaBorsa haftaya nasıl başladı?
HaberlerUzmanpara

Borsa haftaya nasıl başladı?

21.09.2026 - 10:02 | Son Güncellenme:

#Borsa İstanbul#Ekonomi#Piyasa

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,87 düşüşle 13.168,54 puandan başladı.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Borsa haftaya nasıl başladı

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,67 değer kaybederek 13.284,42 puandan tamamlamıştı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 115,88 puan ve yüzde 0,87 azalışla 13.168,54 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,09, holding endeksi de yüzde 2,62 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,21 ile ulaştırma, en çok gerileyen yüzde 9,40 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında liderler düzeyinde yürütülecek görüşmelere ilişkin iyimserliklerin etkisiyle haftaya pozitif bir seyirle başladı.

Haberin Devamı
Yeni haftada sıcaklıklar düşüyor! İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava nasıl olacak?
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRYeni haftada sıcaklıklar düşüyor! İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava nasıl olacak?Haberi Görüntüle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine gitti.

Bu arada Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından alınan yeni ilke kararları doğrultusunda 17 Eylül'de duyurulan fon tasfiye usul ve esaslarında değişikliğe gidildi. Buna göre, tasfiye edileceği açıklanan fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alınarak daha önce azami 3 ay olarak belirlenen tasfiye süresi 6 aya çıkarıldı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerinin takip edileceğini, yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.000 ve 12.900 puanın destek, 13.300 ve 13.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR
Adanada 5 büyüklüğünde korkutan deprem
Adana'da 5 büyüklüğünde korkutan deprem
Eski hakemlerden son nokta Penaltı ve kırmızı kart
Eski hakemlerden son nokta! 'Penaltı ve kırmızı kart'
Mardinde kaybolan 13 yaşındaki Selahattinden acı haber
Mardin'de kaybolan 13 yaşındaki Selahattin'den acı haber
Geçirdiği trafik kazası hayatlarını değiştirdi ‘Karavana geçince kira masrafımız ortadan kalktı’
Geçirdiği trafik kazası hayatlarını değiştirdi! ‘Karavana geçince kira masrafımız ortadan kalktı’
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirBirleşmiş Milletler’de açılış günü…
Tunca Bengin
Tunca BenginBM’nin İsrail utancı!..
Cem Kılıç
Cem KılıçOVP’de hedef refah ve istihdamda artış
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerKalın, Kabil ve İslamabad’a neden gitti?
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşDünya 5’ten büyüktür
Hakkı Öcal
Hakkı Öcalİngiltere, imana mı geldi?
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesObezite ilacı damar tıkanıklığına iyi geliyor
Asu Maro
Asu MaroYarışması yok imecesi var
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerHalüsinasyonlarını Dünyaya Açan Sanatçı: Yayoi Kusama
İlgili Haberler
Adanada 5 büyüklüğünde deprem AK Parti Sözcüsü Çelikten açıklama: Ekiplerimiz teyakkuz halinde
Adana'da 5 büyüklüğünde deprem! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama: Ekiplerimiz teyakkuz halinde
İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 84. duruşması başladı
İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 84. duruşması başladı
Diyarbakırda 217 bin 608 kök kenevir ve skunk ele geçirildi
Diyarbakır'da 217 bin 608 kök kenevir ve skunk ele geçirildi
Kaşif Kozinoğlu davasında 3 şüpheli adliyede
Kaşif Kozinoğlu davasında 3 şüpheli adliyede