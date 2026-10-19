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Borsa haftaya yükselişle başladı

19.10.2026 - 10:18 | Son Güncellenme:

#Borsa İstanbul#BIST 100#BIST 100 Endeksi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,20 yükselişle 11.745,68 puandan başladı.

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Borsa haftaya yükselişle başladı

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,89 değer kaybederek 11.721,72 puandan tamamladı.

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Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 23,96 puan ve yüzde 0,20 artarak 11.745,68 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi yüzde 0,21 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,91 ile sigorta, en çok gerileyen yüzde 5,69 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da yeni bir uzlaşı planı üzerinde çalışılması ve Çin'de açıklanan makroekonomik verilerden alınan olumlu sinyallerin risk iştahını desteklemesiyle haftaya toparlanma eğilimiyle başladı.

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Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistiklerinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.900 ve 12.000 puanın direnç, 11.600 ve 11.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Küresel piyasalar haftaya toparlanmayla başladı
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